8 тисяч допомоги у "Дії": як ФОПам та працівникам її отримати - інструкція

З 14 грудня до 31 грудня ФОПи та наймані працівники мають змогу отримати матеріальну допомогу у "Дії" - у Мінцифри створили інструкцію, як її оформити.

У перший день роботи послуги у відомстві також попередили про можливі перебої у роботі через велике навантаження та попросили дещо зачекати з оформленням.

Допомогу у 8 тисяч гривень можна отримати через портал "Дія" та застосунок на телефон.

Оформлення через портал "Дія"

Спершу потрібно зареєструватися (чи авторизуватися) на diia.gov.ua через кваліфікований електронний підпис або BankID;

У розділі "Послуги" обрати "Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам";

Далі потрібно підтвердити своє поточне місце роботи;

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнатися IBAN рахунку можна тут ;

Перевірте та надішліть заповнену заяву.

Після цих кроків очікуйте повідомлення про нарахування виплати, що надійде до 31 грудня 2020 року.

Оформлення через застосунок "Дія"

Спершу також потрібно авторизуватися: це можна зробити через свій Приват24, Monobank, або BankID;

У розділі "Послуги" обрати "Отримати допомогу";

Далі потрібно ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнатися IBAN рахунку можна тут ;

Після цих кроків очікуйте повідомлення про опрацювання заяви, виплата надійде до 31 грудня 2020 року.

"Дія" автоматично перевіряє введені дані у реєстрі Пенсійного фонду щодо відповідності умовам надання допомоги.

Послугу можуть отримати наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні.

Детальніше про умови надання допомоги та кваліфікований електронний підпис читайте в інформації Мінцифри.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

У перший день прийому заявок на допомогу сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

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