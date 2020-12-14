Допомога у 8 тисяч: "Дія" почала отримувати заявки від ФОПів і найманих працівників

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 грудня можуть подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, заявку можна подати до 31 грудня 2020 року включно, а гроші будуть зараховані на особистий гривневий рахунок до 31 грудня 2020 року.

Федоров зазначив, що для того, щоб отримати кошти, необхідно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку.

"Важливо: не передавайте свої дані третім особам. Ви можете отримати виплату лише через Дію. Будьте уважні при заповненні заяви. Для отримання послуги вам потрібен лише IBAN рахунку", - додав він.

Міністр зазначив, що "Дія" отримала вже більше 6 тисяч заяв на отримання послуги.

"Відсьогодні портал "Дія" почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб.

Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня", - додав у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, зробити це можна на порталі Дія в особистому кабінеті або через застосунок, обравши розділ "Послуги".

"Заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше", - додав він.

Перелік КВЕДів, які отримають допомогу, визначений у постанові Кабміну від 9 грудня (за посиланням).

Детальніша інструкція - за посиланням.

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Економічна правда