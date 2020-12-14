Україна до кінця року розраховує залучити 170 млн доларів кредиту Світового банку - Мінфін

Україна та МБРР підписали угоду про друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, 170 млн доларів у Мінфіні розраховують отримати вже до завершення цього року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Мінфін у співпраці з Мінсоцполітики доклали усіх зусиль для підготовки Угоди в найкоротші строки, завдяки якій Україна зможе залучити кредит в розмірі 300 млн дол. США, 170 з яких – вже до завершення поточного року", - йдеться у повідомленні.

"Підписання Угоди про Друге додаткове фінансування для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" є логічним завершенням року, в якому Світовий банк вчергове довів свою дієву підтримку, спрямовану на боротьбу з наслідками поширення COVID-19.

Головна мета – це соціальна допомога і соціальні послуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії COVID-19", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що це буде друге додаткове фінансування проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який реалізується в Україні, загальна сума кредиту за яким складе 750 млн доларів. Проєкт спрямований на покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей.

"Ми підписали угоду, яка найближчими днями почне працювати для українців. Я хочу висловити готовність Світового банку і надалі підтримувати плідну співпрацю з Урядом України - і стосовно вже запроваджених проектів, які є затвердженими, а також нових, над якими ми зараз спільно працюємо", - заявила в.о. директора представництва Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Клавдія Максименко.

Нагадаємо:

Світовий банк затвердив Україні позику в розмірі 300 мільйонів доларів для додаткового фінансування протидії COVID-19.

Економічна правда