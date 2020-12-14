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SpaceX всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету

Понеділок, 14 грудня 2020, 11:12
 

13 грудня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставила на орбіту Землі супутник радіомовлення SXM-7 компанії Sirius XM. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій.

Джерело: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Деталі: Старт ракети-носія Falcon 9, яка доставила на орбіту семитонний супутник, відбувся з комплексу SLC-40 у Флориді, США. Це 25-й запуск компанії цьогоріч, усі старти були успішні. До кінця року SpaceX планує здійснити ще 3 місії.

За 9 хвилин після старту Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який за останні 652 дні використали всьоме (попередній рекорд – 7 польотів за 807 днів), приземлився на безпілотну платформу в Атлантичному океані. Між 6-м та 7-м запуском пройшло всього 54 дня, що є рекордом для SpaceX.

Одна половина обтічника ракети нова, другу використовували вдруге.

Сам супутник, який вже за 40 хвилин після старту вийшов на заплановану орбіту, працює належним чином, повідомили в Sirius XM.

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів. 

Що передувало: 25 листопада одна й та сама ракета SpaceXвсьоме доставила вантаж на орбіту – це рекорд.

Українська правда

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