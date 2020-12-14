Завод "Масандра" в окупованому Криму купили структури друга Путіна

Виноробний завод "Масандра" (100% акцій) в окупованому Росією Криму купила дочірня компанія банку "Росія" "Південний проєкт" - найбільшим акціонером банку є друг президента РФ Путіна Юрій Ковальчук.

Про продаж "Масандри" повідомляється на офіційному сайті РФ щодо проведення торгів.

Зазначається, що завод продали за 5,327 млрд рублів (73 млн доларів) при стартовій ціні в 5,3 млрд рублів.

Переможець аукціону - компанія "Південний проєкт" - на 99,9% належить банку "Росія": одним із засновників банку та найбільшим акцінером є друг президента РФ Володимира Путіна Юрій Ковальчук.

У березні 2014 року Ковальчук потрапив під фінансові та візові санкції США щодо громадян РФ, залучених до окупації Криму. У заяві Мінфіну США йшлося, що Квальчук входить в "найближче коло" Путіна.

Конкурентом "Південного проєкту" була ТОВ "Естейт Груп" - цю компанію відкрили лише у жовтні зі статутним капіталом в 10 тис рублів.

Заводу "Масандра", зокрема, належить 11 тисяч га земель на півдні Криму, також у підвалах - колекція у понад 1 мільйон пляшок вин.

До продажу 100% акцій заводу належали так званому "Міністерству майнових та земельних відносин Криму".

Нагадуємо:

У листопаді Окупаційна влада в анексованому Росією Криму виставила на аукціон 100% акцій акціонерного товариства "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".

У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, у 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму.

Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.

У грудні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ направила інформаційні листи про незаконне привласнення Росією українського приватного і державного майна в анексованому Криму до Міжнародного кримінального суду.