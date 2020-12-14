Уряд збільшив "ковідний" фонд на 6 мільярдів
Понеділок, 14 грудня 2020, 14:28
Кабінет Міністрів на позачерговому засідання 14 грудня перерозподілив 6 мільярдів гривень видатків держбюджету на фонд боротьби з COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
У відомстві повідомляють, що 6 мільярдів перерозподілили "за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів".
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що Фонд боротьби з коронавірусом із загальним фондом у 66 мільярдів гривень використано вже на 69%.
Економічна правда
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