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Уряд збільшив "ковідний" фонд на 6 мільярдів

Понеділок, 14 грудня 2020, 14:28
 

Кабінет Міністрів на позачерговому засідання 14 грудня перерозподілив 6 мільярдів гривень видатків держбюджету на фонд боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

У відомстві повідомляють, що 6 мільярдів перерозподілили "за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Фонд боротьби з коронавірусом із загальним фондом у 66 мільярдів гривень використано вже на 69%.

Економічна правда

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коронавірус бюджет

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