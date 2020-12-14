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Венедіктова увійшла до групи прокурорів у справах "Привату"

Понеділок, 14 грудня 2020, 15:46
 

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях щодо групи "Приват".

Про це Венедіктова повідомила на власній сторінці у соцмережі.

"На моє переконання, справи можна і треба активізувати. Вже сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях. Ми знайшли порозуміння із колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом", - повідомляє вона.

Венедіктова також зазначила, що була проведена низка зустрічей із прокурорами САП та детективами НАБУ щодо розслідування справ, пов’язаних із групою "Приват".

Нагадаємо:

У листопаді 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка передав у НАБУ справу про виведення багатомільярдних коштів з Приватбанку до його націоналізації.

Йдеться про розслідування того, як керівництво банку за змовою з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим завдали державі шкоди на 116,8 млрд грн.

4 березня Артем Ситник заявив, що справи Приватбанку перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.

1 травня Ситник заявив, що бюро рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку.

У грудні Ситник заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський через підконтрольних йому нардепів намагається вплинути на розслідування справи Приватбанку.

Економічна правда

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Приват НАБУ

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