Новини 11 грудня: євробонди, зміна структури НБУ, премія самому собі в 1000%

Про євробонди. Україна 11 грудня розмістила додатковий випуск єврооблігацій на суму 600 млн доларів із дохідністю 6,2%, залучені кошти використають для фінансування загальних бюджетних призначень.

Про зміну структури НБУ. Правління Нацбанку частково змінило розподіл вертикалей підпорядкування, зокрема, частина департаментів вийшли із підпорядкування глави НБУ, між іншими членами правління перерозподілили блоки, якими займалася перша заступниця глави Катерина Рожкова.

В Офісі президента прокоментували зміни у структурі НБУ та заявили, що схвалюють їх.

Про премію самому собі в 1000%. Колишньому т.в.о. керівника Державної фіскальної служби Денису Гутенку повідомили про підозру у самовільному призначенні собі 1000% надбавки до посадового окладу.

Про "Північний потік-2". Будівництво газопроводу "Північний потік-2 " відновилося 11 грудня.

Про приватизацію Центренерго. У Фонді держмайна хочуть продати Центренерго у кінці 2021 року, якщо Верховна Рада дозволить проведення великої приватизації.

Про екстрадицію Бахматюка. Ексвласник "ВіЕйбі банку" Олег Бахматюк заявив, що вважає незаконними спроби НАБУ екстрадувати його в Україну та вкотре запропонував детективам бюро допитати його в Австрії.

В Офісі генпрокурора заявили, що готові після усунення НАБУ процесуальних порушень у матеріалах запиту щодо екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка направити їх до компетентних органів Австрії у встановленому законодавством порядку.

Ексклюзив ЕП:

Євген Щербань: Рінат вчинив, як шакал

Головний герой фільму "Спадкоємець", син убитого в 90-х Євгена Щербаня, розповів ЕП про переговори з Рінатом Ахметовим, про мотиви і про те, як рахували претензію на мільярд доларів. (рос)