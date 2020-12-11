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У Фонді держмайна планують продати Центренерго у кінці 2021 року

П'ятниця, 11 грудня 2020, 13:25
 
Дмитро Сенниченко

У Фонді держмайна хочуть продати Центренерго у кінці 2021 року, якщо Верховна Рада дозволить проведення великої приватизації.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

"Центренерго - це план кінця 2021 року. Верховна Рада заборонила не тільки аукціони, а ще й саму підготовку (великих держкомпаній до приватизації - ред.). Тобто підготовку ми не могли здійснювати, і тільки в вересні цього року добилися, що зняли заборону на підготовки.

Ми подали на Кабінет Міністрів документи для того, щоб затвердити нові процеси підготовки до приватизації", - розповів Сенниченко.

Він зазначив, що уряд розглядає можливість об'єднання Центренерго з держшахтами.

"Якщо Верховна Рада зніме заборону на проведення великої приватизації, і будуть ресурси на підготовку, то це кінець 2021 року", - сказав голова Фонду держмайна.

Нагадаємо:

У цьому році великої приватизації не відбулось через пандемію, економічну кризу та побоювання уряду, що впадуть ціни на об'єкти приватизації, але у наступному році очікують на залучення 12 млрд грн від приватизації, заявив прем'єр Деним Шмигаль.

Рніше повідомлялось, що приватизація держкомпанії готується у другому кварталі 2021 року.

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Фонд держмайна приватизація Центренерго

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