В Офісі президента взялися коментувати зміни у структурі незалежного НБУ

В Офісі президента прокоментували зміни у структурі НБУ та заявили, що схвалюють їх.

Про це йдеться у коментарі радника президента з питань економіки Олега Устенка, який редакція УП отримала від Офісу президента.

"Регулятор має приймати швидкі рішення, які є адекватними в сучасних умовах. Від його компетентних рішень залежить фінансова стабільності нашої країни. Цілком зрозуміло, що НБУ повинен діяти в рамках своїх повноважень і залишатися абсолютно незалежною інституцією, про що неодноразово наголошував президент Зеленський. Це було також однією з передумов співробітництва з МВФ, який неодноразово наголошував на необхідності підтримки незалежності та колегіальності в ухваленні рішень Національним банком України.

Тому зміна структури підпорядкування в Національному банку – це своєчасне і логічне рішення. Воно дозволить гармонічніше розподілити навантаження між членами Правління НБУ та зменшить централізацію у прийнятті рішень, адже відтепер Голові Нацбанку напряму буде підпорядковуватися менша кількість підрозділів", - заявив Устенко.

Нагадаємо, що Національний банк України - незалежна інституція, на яку покладено функції забезпечення стабільності грошової одиниці, регулювання банківського та небанківського секторів економіки та проведення курсової політики. Раніше на незалежності НБУ від політичних рішень неодноразово наполягали в МВФ.

Нагадаємо:

Правління Нацбанку частково змінило розподіл вертикалей підпорядкування, зокрема, частина департаментів вийшли із підпорядкування глави НБУ, між іншими членами правління перерозподілили блоки, якими займалася перша заступниця глави Катерина Рожкова.

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Економічна правда