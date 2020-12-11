У водах Німеччини відновилося будівництво "Північного потоку-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2 " відновилося 11 грудня.

Про це повідомили у компанії Nord Stream 2 AG (оператор будівництва газопроводу), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Роботи з укладання труби у винятковій економічній зоні Німеччини вестиме баржа" Фортуна".

"Трубоукладач " Фортуна" прокладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини у водах на глибині менше 30 м. Всі будівельні роботи виконуються в повній відповідності з отриманими дозволами", - відзначили в компанії.

Інший, більш сучасний російський трубоукладач з системою динамічного позиціонування "Академік Черський" на початку цього тижня несподівано покинув зону добудови" Північного потоку 2 " і пішов до берегів Калінінграда.

"Газпром" вирішив добудовувати газопровід "Північний потік 2" власними силами, після того як через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. Зараз з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

Нагадаємо, Палата представників США у вівторок більшістю голосів схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік, у який увійшли розширені санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Санкції будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими кораблями із завершення проєкту.

США намагаються заблокувати завершення будівництва "Північного потоку-2" через давні побоювання, що додаткові потоки російського газу збільшать політичний вплив Кремля на країни Європейського Союзу.

Європейська правда