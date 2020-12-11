Ексочільник ДФС незаконно нарахував собі премію у 1000% посадового окладу – Офіс генпрокурора

Колишньому т.в.о. керівника Державної фіскальної служби Денису Гутенку повідомили про підозру у самовільному призначенні собі 1000% надбавки до посадового окладу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, колишній в.о. керівника ДФС видавав накази у 2019 та 2020 роках про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці без відповідного погодження з міністром фінансів.

При цьому за перший квартал 2020 року очільник Державної фіскальної служби нарахував собі премію у 1000% посадового окладу. У результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тис грн", - йдеться у повідомленні.

В ОГП не називають прізвища екскерівника ДФС, проте у зазначений період т.в .о. голови ДФС був Денис Гутенко.

Зазначається, що повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).

Триває досудове розслідування, його проводить Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо:

У лютому 2020 року Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної фіскальної служби Сергія Солодченка.

У іншому розпорядженні уряд визнав таким, що втратило чинність, своє рішення від 17 липня 2019 року про призначення т. в .о. голови ДФС Дениса Гутенка.

На засіданні 9 грудня Кабмін погодив кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Економічна правда