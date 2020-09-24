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Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один — Сологуб

Четвер, 24 вересня 2020, 12:00
 

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити - це до кінця року отримати транш МВФ. Швидше за все, як і в 2018 році, він буде прив'язаний до прийняття бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад", - сказав Сологуб.

За його словами, НБУ пропонував уряду формувати проєкт держбюджету-2021 на більш консервативному прогнозі, ніж, зокрема, інфляція 7,3% і середньорічний курс 29,1 грн/долар. 

Сологуб додав, що закладений Кабміном дефіцит держбюджету 6% ВВП суперечить принципу контрциклічності, закладеному в програмі з Фондом, і є сумніви стосовно можливості його фінансування.

За його словами, затримка з міжнародним фінансуванням пов'язана зі зміною на початку липня глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск.

Нагадаємо:

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.

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