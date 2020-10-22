Зеленський впевнений, що Україні заважають отримати транш від МВФ "окремі люди"

Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.

Про це він сказав у інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

"Ми очікували довго другого траншу [від Міжнародного валютного фонду]. Я вважаю, що ми все виконали (вимоги - ред). Але я вважаю, що як всередині країни, так і зовні, є люди, які працюють проти держави Україна. І вони, повірте мені, лобіюють свої інтереси, свої зацікавлення, щоб стабільності в Україні не було", - сказав Зеленський.

Водночас президент не став називати прізвища цих осіб з огляду на виборчий процес в Україні.

"Сьогодні економіка так вибудувана в Україні, і вона так вибудовувалася, що ми без західних грошей не можемо прожити. Люди повинні про це знати. Тому було неможливо відмовитися від Міжнародного валютного фонду.

Я їм вдячний за їхню допомогу. Це наш стратегічний партнер, але коли ми говоримо, що якби в нас економіка була на висоті, ми могли б відмовитися від кредиту МВФ, і залучати гроші під конкретні інфраструктурні проєкти Світового банку, та інших установ фінансових світу. Але зараз в нас економіка слабка", - додав Зеленський.

Економічна правда