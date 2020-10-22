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Зеленський впевнений, що Україні заважають отримати транш від МВФ "окремі люди"

Четвер, 22 жовтня 2020, 20:10
 

Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.

Про це він сказав у інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

"Ми очікували довго другого траншу [від Міжнародного валютного фонду]. Я вважаю, що ми все виконали (вимоги - ред). Але я вважаю, що як всередині країни, так і зовні, є люди, які працюють проти держави Україна. І вони, повірте мені, лобіюють свої інтереси, свої зацікавлення, щоб стабільності в Україні не було", - сказав Зеленський.

Водночас президент не став називати прізвища цих осіб з огляду на виборчий процес в Україні.

"Сьогодні економіка так вибудувана в Україні, і вона так вибудовувалася, що ми без західних грошей не можемо прожити. Люди повинні про це знати. Тому було неможливо відмовитися від Міжнародного валютного фонду. 

Я їм вдячний за їхню допомогу. Це наш стратегічний партнер, але коли ми говоримо, що якби в нас економіка була на висоті, ми могли б відмовитися від кредиту МВФ, і залучати гроші під конкретні інфраструктурні проєкти Світового банку, та інших установ фінансових світу. Але зараз в нас економіка слабка", - додав Зеленський.

Економічна правда

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МВФ Зеленський

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