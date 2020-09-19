Голова Мінфіну про наступний транш МВФ у грудні: Такою інформацією не володію

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Раніше про те, що наступний транш МВФ може надійти у грудні, говорив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Я не знаю, звідки голова комітету має таку інформацію. Я такою інформацією як міністр фінансів і людина, яка в уряді відповідає за перемовини з МВФ, не володію", - підкреслив Марченко.

За його словами, у Кабміні вважають що одним з джерел покриття дефіциту бюджету є зовнішні запозичення.

"Це співпраця з МВФ, з нашими міжнародними партнерами. Це обов'язкова умова для наступного року. Тобто ми не розглядаємо інших варіантів. Самостійно ми поки що не готові фінансувати дефіцит бюджету. Тому це буде притік валюти, який дозволить нам профінансувати дефіцит", - додав міністр.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про "нормальний процес діалогу" з Міжнародним валютним фондом і очікує найближчим часом визначеності з боку фонду про дату візиту місії.

Представники МВФ нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні, і поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.