Morgan Stanley: Отримання Україною траншу МВФ у 2020 році малоймовірне

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом.

Про це йдеться у матеріалах аналітиків інвестбанку Morgan Stanley, передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас аналітики вважають, що плани Кабміну профінансувати велику частину дефіциту у бюджеті-2021 за рахунок розміщення ОВДП занадто завищені і це підштовхує Україну до співпраці з МВФ.

У Morgan Stanley вважають, що труднощі з внутрішнім фінансуванням дефіциту можуть призвести до необхідності збільшення його зовнішнього фінансування в рази.

"Чиста емісія ОВДП на весь рік зажадає середньомісячної чистої емісії в 17 млрд грн, що набагато вище поточного рівня. З початку цього року чиста емісія ОВДП становила лише 31 млрд грн", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що термін обігу цих облігацій сильно впав, а частка нерезидентів на внутрішньому ринку запозичень продовжує скорочуватися.



"Така ситуація підвищує ймовірність зовнішнього фінансування, але поточна програма з МВФ уже йде з порушенням графіка ще до першого її перегляду. Morgan Stanley нагадує, що ця ситуація є типовою для України: п'ять попередніх програм із фондом були профінансовані лише на 40%", - йдеться у повідомленні.



При цьому, аналітики не виключають ще одного випуску єврооблігацій України у 2020 році, але за наявності такої можливості на ринку.

Нагадаємо:

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.