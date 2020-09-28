Рада 20 жовтня має погодити пропозиції до проєкту держбюджету — Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 20 жовтня Рада має провести планерне засідання, щоб направити свої пропозиції до проєкту держбюджету-2021 в Кабмін.

Про це він сказав під час погоджувальної ради 28 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно врахувати, що 20 жовтня у нас було пленарне засідання, оскільки це крайній термін, коли Верховна Рада має схвалити і направити свої пропозиції в Кабінет міністрів. Тому 20 жовтня потрібно буде також провести пленарне засідання Верховної Ради", - зазначив спікер ВР.

Перед цим ВР внесла зміни до календарного плану проведення 4 сесії у вересні-жовтні, згідно з якими нардепи з 28 вересня до 2 жовтня працюватимуть у пленарному режимі (раніше план передбачав, що цей тиждень депутати працюють із виборцями).



Нагадаємо:

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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