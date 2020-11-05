Доходи бюджету пропонують збільшити на 20 мільярдів

Бюджетний комітет вніс зміни до проєкту бюджету перед першим читанням, зокрема пропонують збільшення доходів на 20 мільярдів гривень та видатків на 17 мільярдів.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Так, у проєкті доходи бюджету зросли на понад 20 мільярдів гривень. Зростання очікується завдяки збільшенню плану перерахувань від Нацбанку на 12 мільярдів та збільшенню норми відрахувань чистого прибутку держпідприємств з 30% до 90%. Останнє додать до бюджету ще 4,2 мільярда гривень.

Додатково уряд дозволив держбанкам кредитувати Укренерго під державні гарантії.

Видатки бюджету пропонують збільшити на 17 мільярдів.

Основні статті підвищення видатків - депутатські потреби (субвенція на соціально-економічний розвиток, участь у розподілі якої беруть нардепи), інфраструктура, культура, медицина та спорт.

З відомств найбільше отримає Мінфін (+7,4 мільярда гривень) на субвенцію на соц-економ розвиток. При цьому 3,2 мільярди забрали у Фонду регіонального розвитку (Міністерство розвитку громад).

Мінінфраструктури на Програму з розвитку аеропортної інфраструктури виділяється додаткові +3 мільярди гривень.

Мінкульт отримає +2,5 мільярда гривень на Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення

Мінохорони здоров’я надійде +1,5 мільярда гривень на "створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку"

На будівництво аеропорту Дніпропетровськ підрозділ Мінінфраструктури (Державне агентство інфраструктурних проектів) отримає ще +1,5 мільярда гривень.

До Міністерства закордонних справ надійде додаткові +0,9 мільярда гривень на утримання дипломатичних установ за кордоном.

На утримання Держспоживслужби +0,6 мільярда гривень отримає Мінекономіки. Ще 110 мільйонів відомство отримає на створення "центрів креативної економіки".

Збільшилися видатки на утримання Верховної Ради на 248 мільйонів гривень.

Нагадаємо:

Голосування за проєкт держбюджету-2021 у першому читанні відбудеться у четвер, 5 листопада.

Раніше Мінфін показав, як у 2021 році зміняться окремі податки після індексації.