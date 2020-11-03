Профільний комітет Ради завершив підготовку бюджету-2021 до першого читання: що пропонують

Бюджетний комітет Верховної Ради завершив підготовку проєкту держбюджету-2021 до розгляду у першому читанні, зокрема, пропонують збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень та здійснити певний перерозподіл видатків.

Про це повідомив у Facebook повідомив голова комітету Юрій Арістов.

"Ще наприкінці вересня профільні підкомітети констатували, що збільшення прогнозу деяких видів надходжень є обґрунтованим, більшість головних розпорядників заявляє про недостатність бюджетних коштів для забезпечення їхньої діяльності, а місцеві бюджети занепокоєні можливим невиконанням делегованих повноважень через недостатній бюджетний ресурс.

Загалом створеною в Комітеті Робочою групою, за участю Мінфіну та Рахункової палати, було опрацьовано 2451 подану пропозицію, значна частина з яких, на жаль, всупереч Регламенту, не були збалансовані чи були вочевидь нереалістичні. Для врахування всіх пропозицій необхідно близько 1,5 трильйони гривень, тобто, фактично - ще один бюджет.

За результатами розгляду Бюджетний комітет підготував проєкт постанови щодо висновків та пропозицій, положення якої узгоджено з урядом. Проєктом Бюджетних висновків пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень та здійснити певний перерозподіл видатків. За рахунок цього з'явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами", - написав нардеп.

Зокрема, комітет пропонує уточнити або виключити окремі положення законопроєкту з метою їх узгодження з вимогами Бюджетного кодексу.

"Зокрема, йдеться про визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподіл нерозподілених видатків на державні капіталовкладення (на підставі рішення відповідної Міжвідомчої комісії), а також про забезпечення парламентського контролю над розподілом коштів за деякими бюджетними програмами", - пояснив Арістов.

Також, за його словами, пропонується врахувати пропозиції про збільшення бюджетних видатків на:

окремі програми та заходи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту;

забезпечення функціонування дипломатичних установ;

утилізацію твердого ракетного палива;

надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам;

реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проектів.

"Поряд з тим, Комітет пропонує надати доручення уряду під час підготовки законопроєкту до другого читання опрацювати й інші пропозиції з метою пошуку ресурсу для можливого врегулювання відповідних питань, зокрема щодо:

підвищення державних соціальних стандартів, насамперед - прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави;

збільшення окремих видатків за поданими пропозиціями, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету та оцінки обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах;

належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників;

збільшення надходжень від приватизації державного майна з відповідним зменшенням державних запозичень і граничного обсягу державного боргу.

Пропозиції народних депутатів щодо окремих субвенцій місцевим бюджетам запропоновано вирішувати в межах передбаченої субвенції на соціально-економічний розвиток відповідних територій", - додав голова комітету.

"Прийняття законопроєкту про Держбюджет-2021 у першому читанні відкриває шлях для подальшого доопрацювання документу та надасть можливість урядові підготувати його до другого читання з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради.

Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти підготовлений Комітетом проект постанови щодо висновків та пропозицій до проекту Держбюджету на 2021 рік і розраховує на підтримку сесійної зали", - додав він.

Нагадаємо:

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