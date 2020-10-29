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Рада може розглянути бюджет-2021 у першому читанні 5 листопада – нардеп

Четвер, 29 жовтня 2020, 09:45
 

Верховна Рада може розглянути бюджет-2021 у першому читанні в пленарний четвер 5 листопада, наявність голосів - "на межі фолу".

Про це у Telegram написав нардеп від "Голосу", перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

За його інформацією, засідання бюджетного комітету призначать на понеділок 2 листопада.

"Поки всі ці дні прем'єр особисто проводить консультації з депутатами більшості по їхнім правкам до бюджету", - написав нардеп.

"Голосувати сам Бюджет-2021 першому читанні будуть в пленарний четвер (05 листопада). Єдина інтрига - наявність голосів. Там все, як було. На межі фолу", - додав він.

За словами Железняка, розгляд податкової частини (№4101-д) під бюджет-2021 поставили на фінансовому комітеті на 30 жовтня.

Нагадаємо:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 20 жовтня Рада має провести планерне засідання, щоб направити свої пропозиції до проєкту держбюджету-2021 в Кабмін, але на цььому засіданні питання бюджеу не розглядалось.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський. 

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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