Заступник голови НБУ: Продовження співпраці з МВФ буде кращим "заспокійливим" для валютного ринку

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що виконання усіх зобов'язань перед МВФ і продовження програми співпраці буде дуже позитивним сигналом та кращим "заспокійливим" для валютного ринку.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Зараз важливо виконати всі зобов'язання перед МВФ і продовжити програму співпраці. Це буде дуже позитивним сигналом для ринку. Можливо, навіть кращим "заспокійливим", - підкреслив заступник голови НБУ.

За словами Гелетія, з макроекономічної точки зору ситуація в Україні зараз "досить непогана".

Він, зокрема, зазначив, що у січні-вересні 2020 року профіцит поточного рахунку платіжного балансу склав 4,2 млрд доларів або 4% ВВП (за 9 місяців 2019 року дефцит становив 5,6 млрд доларів або 5,1% ВВП) з огляду на те, що імпорт під час кризи скорочувався значно істотніше експорту.

Гелетій запевнив, що НБУ продовжує дотримуватися режиму плаваючого валютного курсу - регулятор не протидіє ринковим трендам і тільки згладжує надмірні коливання гривні, як в бік ревальвації, так і девальвації.

"Гелетій зазначив, що з початком нового бізнес-сезону - осені - попит на валюту традиційно зростає і в цьому році його сформували в основному імпортери (зокрема, споживчих товарів), чому також сприяла м'яка бюджетна політика - уряд в цей період значно активізувало фінансування бюджетних витрат.

Він зазначив, що попит на валюту також збільшився на тлі погашення зовнішніх зобов'язань і репатріації дивідендів, додавши, що восени зберігся помірний тренд на скорочення вкладень іноземних інвесторів в державні облігації України", - йдеться у повідомленні.

"Зі свого боку Національний банк політики на валютному ринку не змінює. Ми не протидіємо ринковим трендам і даємо гривні коливатися в обидві сторони", - запевнив заступник голови НБУ.

Гелетій додав, що міжнародні резерви України зараз знаходяться на більш високому рівні в порівнянні з початком року (25,2 млрд дол) і складають понад 26 млрд дол. За його словами, їх рівень є достатнім для розрахунку за зовнішніми зобов'язаннями і для згладжування ринкових коливань.

"Дуже важливим є продовження співпраці з МВФ. Навіть якщо в короткостроковій перспективі макроекономічної стабільності України нічого не загрожує, подушка безпеки і довіра від наших міжнародних партнерів важливі для довгострокового розвитку і швидкого відновлення економіки після коронакрізіса", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.