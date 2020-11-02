Рада розгляне законопроєкт про бюджет-2021 5 листопада – Разумков

Верховна Рада у четвер, 5 листопада, розгляне у першому читанні законопроєкт про бюджет-2021.

Про це на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 2 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього тижня, наскільки я розумію, в четвер, ми плануємо розгляд бюджету. Я гадаю, що сьогодні буде комітет, і голова комітету зможе про це доповісти", - зазначив Разумков.

За його словами, комітет з питань бюджету має якнайшвидше розглянути пропозиції до проєкту держбюджету, висновки Рахункової палати та підготувати проєкт постанови Верховної Ради.

Крім цього, як пояснив Разумков, цього тижня Рада розгляне так званий "законопроєкт інвестнянь".

Нагадаємо:

Верховна Рада може розглянути бюджет-2021 у першому читанні в пленарний четвер 5 листопада, наявність голосів - "на межі фолу", заявив нардеп Ярослав Железняк.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 20 жовтня Рада має провести планерне засідання, щоб направити свої пропозиції до проєкту держбюджету-2021 в Кабмін, але на цььому засіданні питання бюджеу не розглядалось.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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