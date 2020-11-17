Суперечка на 3,5 млрд доларів: Нові інвестори "Мотор Січ" повідомили, хто представлятиме їхні інтереси

Три провідні міжнародні юридичні компанії, такі як WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird, представлятимуть інтереси китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, яка є партнером китайських інвесторів по розвитку "Мотор Січ".

Радником з питань українського права в міжнародному арбітражі буде виступати компанія Arzinger.

Зазначається, що 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Мін'юсту України повідомлення щодо інвестиційного спору (Notice of Investment Dispute).

"У цьому повідомленні вони вказують на те, що українська влада своєю поведінкою експропріювала їхні інвестиції, а також порушила інші їхні права, передбачені чинною Угодою про заохочення і взаємний захист інвестицій, підписаною 31 жовтня 1992 року, між урядами України та Китайської Народної Республіки", - йдеться у повідомленні.

У DCH додали, що WilmerHalе - одна з провідних міжнародних юридичних фірм світу, яка "часто супроводжує гучні справи на стику закону, бізнесу та державної політики", DLA Piper - міжнародна юридична фірма, яка представляє інтереси міжнародних компаній зі списків Global 1000 і Fortune 500, а також інтереси більше половини компаній зі списку Fortune 250 і близько половини компаній з індексу FTSE 350 або їхніх дочірніх структур.

Bird&Bird - одна з провідних світових юридичних компаній, яка об'єднує понад 1 300 юридичних консультантів, які надають підтримку клієнтам з 118 країн.

"Багато з юристів компанії вважаються провідними фахівцями в ключових секторах юридичної практики, а також лідирують в провідних юридичних рейтингах, включаючи Legal 500 UK, Chambers & Partners UK, Chambers Europe, Chambers Asia, Chambers Global і Who's Who Legal", - додали в DCH.

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Нагадуємо:

Дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського подали оновлену спільну заявку в Антимонопольний комітет на покупку "Мотор Січ".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Президент Володимир Зеленський закликав уряд, РНБО та СБУ перевірити економічну обґрунтованість приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Антимонопольний комітет не взяв до розгляду заявку групи DCH Олександра Ярославського про купівлю акцій ПАТ "Мотор Січ".

Напередодні стало відомо, що група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки.

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року.

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