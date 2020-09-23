Новини 23 вересня: транш МВФ, збиток "Нафтогазу", санкції проти онлайн-сервісів із РФ

Про транш МВФ. Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Про збиток "Нафтогазу". НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

Про санкції проти онлайн-сервісів із РФ. Кабінет міністрів доручив розробити пропозиції щодо впровадження санкцій проти російських онлайн-сервісів ivi.ru та Wildberries.ru через серіали та інший контент виробництва РФ.

Про зарплати міністрам. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що його зарплата та зарплати міністрів залишаться обмеженими до 5 середніх зарплат в Україні.

Про Коломойського і Deutsche Bank. Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку на компанії олігарха Ігоря Коломойського у Сполучених Штатах.

Про промвиробництво. У серпні 2020 року промислове виробництво в Україні порівняно із серпнем 2019 року скоротилося на 5,3%, тоді як у липні падіння становило 4,2%.

Про "Укрексімбанк". Кабмін затвердив постанову про докапіталізацію державного Укрексімбанку на 6,8 млрд грн - Мінфіну доручили випустити ОВДП на зазначену суму терміном на 15 років з прибутковістю 9,3% річних.

Ви хочете дізнатися більше?

Внутрішній туризм в Україні мав би рости: як змінилась галузь і куди зник "бюджетний" мандрівник

Що відбувається на ринку внутрішнього туризму в умовах пандемії, як змінилась поведінка українців, де вони проводили свої відпустки, і що користувалось найбільшим попитом.

"Крипта" в тіні. Коли ринок віртуальних активів в Україні стане легальним?

За задумом депутатів, віртуальні активи не конкуруватимуть з гривнею і не будуть засобом платежу, але клієнти зможуть платити ними за товари чи послуги, а банки конвертуватимуть активи в гривню.