Мінфін випустить ОВДП на 6,8 мільярда для докапіталізації "Укрексімбанку"

Кабмін затвердив постанову про докапіталізацію державного Укрексімбанку на 6,8 млрд грн - Мінфіну доручили випустити ОВДП на зазначену суму терміном на 15 років з прибутковістю 9,3% річних.

Таке рішення затвердили під час засідання уряду 23 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вашій увазі пропонується проєкт постанови Кабінету міністрів щодо збільшення статутного капіталу Укрексімбанку. За пропозицією НБУ, необхідний розмір додаткового капіталу для Укрексімбанку за результатами діагностичного обстеження на даний момент складає 6,8 млрд грн", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що з цією метою Мінфіну доручається випустити ОВДП на зазначену суму терміном на 15 років з прибутковістю 9,3% річних.

Нагадуємо:

За підсумками січня - липня 2020 року рейтинг прибуткових українських банків продовжує очолювати Приватбанк (16,2 млрд грн), а найбільший збиток починаючи з квітня 2020 року фіксує "Укрексімбанк" (мінус 2,24 млрд грн).

Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності "Державного експортно-імпортного банку" на 2020-2024 роки.

Передбачається, що Укрексімбанк буде переважно корпоративним банком, орієнтованим на фінансування експортно-імпортних операцій з частковою присутністю в роздрібному секторі.

Основні напрямки діяльності Укрексімбанку на 4 роки передбачають, що місія банку полягатиме в створенні і розвитку доступної інфраструктури кредитних інструментів.

Раніше повідомлялось, що діалог державного "Укрексімбанку" з Міністерством фінансів і Національним банком про докапіталізацію на 10 млрд грн знаходиться на фінішній стадії.