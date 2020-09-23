"Нафтогаз" отримав збиток в першому півріччі 2020 року

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

Про це йдеться в консолідованій неаудійованій звітності компанії.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року НАК отримав 24,704 млрд грн чистого прибутку.

Дохід "Нафтогазу" в першому півріччі 2020 року знизився на 21% (на 19,063 млрд грн) - до 71,928 млрд грн.

За підсумками другого кварталу 2020 року збиток НАК становив 14,721 млрд грн проти 4,127 млрд грн чистого прибутку за квітень-червень-2019. Дохід за другий квартал поточного року становив 27,114 млрд грн, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (21,844 млрд грн).

Капітальні інвестиції за перше півріччя знизилися майже в 2,1 рази в порівнянні з першим півріччям минулого року - до 7,837 млрд грн.

Грошові кошти та залишки на банківських рахунках "Нафтогазу" на 30 червня 2020 року становили 53,433 млрд грн проти 77,593 млрд грн на 31 грудня 2019 року.

"Група "Нафтогаз" і уряд України впровадили певні ініціативи, спрямовані на покращення фінансових показників діяльності та ліквідності Групи… Група очікує отримати компенсацію від держави у сумі 32,2 млрд гривень у 2020 році", - йдеться у звітності.

Керівництво "Нафтогазу" вважає, що заходи з боку уряду дадуть можливість Групі продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Економічна правда