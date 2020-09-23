"Крипта" в тіні. Коли ринок віртуальних активів в Україні стане легальним?

За задумом депутатів, віртуальні активи не конкуруватимуть з гривнею і не будуть засобом платежу, але клієнти зможуть платити ними за товари чи послуги, а банки конвертуватимуть активи в гривню.

Криптовалюта та віртуальні активи у світі давно стали повноцінною частиною життя, проте в Україні вони досі в тіні. Як наслідок – в учасників ринку відсутні можливості легальної роботи з фінансовими установами, неможливий юридичний захист права власності на віртуальні активи, немає підстав для оподатковування таких активів, неможливо укладати міжнародні контракти.

Тимчасом аудиторські компанії оцінюють український ринок криптовалют 2,5 млрд дол. Водночас обмінні пункти та біржі працюють нелегально, а права учасників ринку ніяк не захищені. Неможливо звернутися до суду щодо захисту майнових, інтелектуальних та інших прав на віртуальні активи.

Відтак українські компанії, які працюють у сфері віртуальних активів, змушені шукати сприятливіші середовища в країнах, де вже існує правове поле для такої діяльності. Україна ж залишається закритою для міжнародного ринку сервісів та продуктів у галузі віртуальних активів.

Де вихід

Очевидною стає потреба формування правового поля для функціонування віртуальних активів в Україні. Мова йде не лише про криптовалюти, легалізацію обмінних пунктів та бірж, надання можливостей банкам відкривати рахунки в криптовалюті та здійснювати транзакції. Це дуже вузький погляд на проблему.

Україні потрібна легалізація віртуальних активів як відображення прав власності, коли токенізуються (виражаються і передаються без посередників у цифровій формі) земля, нерухомість, активи, права інтелектуальної власності.

Недавно автор з колегами по депутатському об'єднанню Blockchain4Ukraine зареєстрував законопроєкт "Про віртуальні активи", покликаний врегулювати обіг віртуальних активів. Опрацьований спільно з Мінцифрою та ключовими стейкхолдерами документ був повторно зареєстрований 16 вересня.

До кінця 2020 року він буде ухвалений. З 2021 року в країні почне формуватися легальне і сприятливе середовище роботи з віртуальними активами.

Що дасть ухвалення закону

* Криптовалюта вийде з тіні. Майнери та обмінні пункти зможуть працювати легально. Закон захищатиме їхні права та встановлюватиме чіткі правила гри.

* Легально працюватимуть міжнародні біржі віртуальних активів. Це дасть українцям зручний і захищений доступ до світового ринку віртуальних активів, де вони зможуть продавати власні віртуальні активи та купувати іноземні.

* Українці зможуть токенізувати права власності.

* Держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

* Банки зможуть відкривати рахунки для віртуальних активів та проводити операції з ними.

* Гарантування безпеки для користувачів. Усі постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, матимуть державну реєстрацію, а інформація про них міститиметься у єдиному державному реєстрі.

* Правове поле для роботи з віртуальними активами. Українським компаніям не доводитиметься шукати країни з врегульованим правовим полем для роботи з віртуальними активами. Це правове поле існуватиме в Україні. Підуть інвестиції в галузь, ІТ-таланти залишатимуться в державі.

* Розвиток юридичного бізнесу. Ринок віртуальних активів дає нові можливості для юридичних компаній, які зможуть відкривати департаменти та практики у сфері обслуговування віртуальних активів.

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Як це працюватиме

Закон набуде чинності через три місяці після його ухвалення та публікації. З того моменту віртуальні активи отримають юридичний статус в Україні.

Законопроєкт розглядає віртуальний актив як нематеріальне благо, яке є цінністю в електронній формі та є ідентифікатором будь-чого, що позначив ним творець віртуального активу. Віртуальні активи можуть бути забезпечені та незабезпечені, тобто передбачати право вимоги на інші об'єкти цивільних прав (забезпечені) або не посвідчувати їх (незабезпечені).

Наприклад, стартап залучає кошти для розробки продукту – випускає токени, забезпечені зобов'язаннями власності на вироблений у майбутньому продукт.

Правовідносини щодо власності, якою забезпечені віртуальні активи, регулюватимуться законодавством у кожній галузі. Токенізована нерухомість – законодавством про нерухомість, токенізовані цінні папери будуть перебувати у в сфері відання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Контролювати криптоактиви після ухвалення закону українці зможуть, використовуючи гаманці активів за допомогою ключів віртуальних активів.

Опікуватиметься ринком віртуальних активів Міністерство цифрової трансформації. Воно буде забезпечувати державне регулювання та контроль цієї сфери, захищатиме права учасників ринку та проводитиме державну реєстрацію постачальників послуг у сфері віртуальних активів. Усі постачальники будуть зібрані у єдиному державному реєстрі.

Постачальники таких послуг – суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють один або кілька таких видів діяльності: зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів, обмін віртуальних активів, переказ віртуальних активів, надання фінансових послуг, пов'язаних з пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.

Щоб пройти державну реєстрацію, постачальники послуг повинні будуть розкрити структуру власності для можливості встановлення кінцевих бенефіціарів, запровадити внутрішні процедури фінансового моніторингу та інші процедури для запобігання відмиванню грошей, одержаних злочинним шляхом.

Після врегулювання юридичного статусу віртуальних активів банки зможуть відкривати рахунки та проводити операції з віртуальними активами. Віртуальні активи не конкуруватимуть з гривнею і не будуть засобом платежу, але клієнти зможуть заплатити за товар чи послугу віртуальним активом, а банк конвертуватиме актив та переказуватиме отримувачу еквівалент у гривні.

Олексій Жмеренецький, депутат "Слуги народу"

Фото на головній: ua.depositphotos