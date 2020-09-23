Попри рішення суду, Кабмін залишить "карантинні" обмеження на зарплати міністрам та прем'єру

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що його зарплата та зарплата міністрів залишаться обмеженими до 5 середніх зарплат в Україні.

Про це він повідомив під час засідання уряду 23 вересня.

"Підтверджу публічно, що із прийняттям рішенням Конституційного суду щодо заробітних плат чиновників та державних службовців, Кабінет міністрів та я особисто, залишаємося під дією постанови №304 у якій зарплати прем’єр-міністра, міністрів обмежені розміром не більше 5 середніх заробітних плат в Україні", - повідомляє очільник уряду.

Шмигаль наголосив, що це принципова позиція, і попросив міністрів запобігти "перекосам" у зарплатах їх заступників, та працівникам міністерств.



"Стосовно заробітних плат чиновників, заступників міністрів, працівників міністерств, я прошу всіх міністрів також контролювати, щоб не було перекосів, аби зарплати відповідали тим рівням, про які ми говорили і які прийнятні для економічної ситуації", - резюмує прем’єр.

Нагадуємо:

Конституційний суд 28 серпня визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.