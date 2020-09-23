Внутрішній туризм в Україні мав би рости: як змінилась галузь і куди зник "бюджетний" мандрівник

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 5 серпня 2020 року, 66% українців не були у відпустці і не планують її на цей рік.

Серед тих, хто вже був у відпустці або планує це зробити, 43% проводитимуть її у своєму населеному пункті, приблизно стільки ж – в іншому регіоні України. Лише 9% опитаних відпочивали за кордоном або планують таку подорож. Тих, хто планує відпустку, більше серед молодших і більш заможних людей.

При цьому у 2019 році 45% респондентів відповіли, що виїжджають на відпочинок принаймні раз на рік, третина з них – за кордон. Зараз через закриті кордони і відсутність авіасполучення з більшістю популярних туристичних країн внутрішній туризм в Україні мав би отримати відчутний поштовх до розвитку.

Чи так це насправді і які варіанти подорожей обирають українці, вирішила з'ясувати ЕП. Для цього видання поспілкувалося з локальними та великими туроператорами, а також з представниками профільних асоціацій.

Традиційно – море і гори

Власники невеликих туристичних агенцій зазначають, що на початку карантину популярними напрямками були локації в радіусі 20-30 км від дому. За словами засновника львівської агенції пригод "Вйо" Максима Баландюха, люди віддавали перевагу самостійному туризму, виїздам на авто чи велосипеді.

Він додає, що моду на локації формують люди через соцмережі. Це підтверджує і власниця туристичної фірми "Київські фрески" Анжела Савченко.

"Багато хто мандрує в межах своєї області чи прилеглих областей. Також зріс попит на "своє" море. Крім того, дуже популярними є сплави на байдарках по річках, чого не спостерігалося в попередні роки", – каже вона.

Серед лідерів за напрямками подорожей – море і гори. Про це говорять і великі, і дрібні оператори."Влітку найпопулярнішим був пляжний відпочинок: Коблево, Затока, Одеса, Бердянськ, Кароліна Бугаз. Високий попит на відпочинок у Карпатах", – каже директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

За словами керівниці департаменту розвитку внутрішнього туризму туристичного оператора Join UP! Олесі Бутко, асортимент пропозицій на інші напрямки зменшився через відсутність попиту на бюджетний відпочинок.

Засновники туристичних агенцій наголошують на важливості розвитку інфраструктури.

"Варіанти подорожей обумовлені логістикою. Популярними стають ті місця, де є хороша дорога. Якщо на відрізку дороги між Буковелем і Яремче затори, то в десятьох інших не менш цікавих локаціях у Карпатах, на жаль, нікого нема, бо туди попросту складно доїхати", – зазначає Баландюх.

Порахувати кількість туристів складно, адже багато людей організовують відпочинок самостійно, а чимало готелів не платять туристичний збір.

Мандрівників можна відстежити за даними мобільних операторів про переміщення користувачів. Ці дані досить репрезентативні, адже неможливо уявити сучасну людину без мобільного телефону.

Як зазначається в повідомленні прес-служби "Vodafone Україна", у 2020 році, судячи із збільшення інтернет-трафіку і кількості 4G-користувачів, внутрішній туризм на морських курортах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей виріс на 30% порівняно з аналогічним відрізком часу 2019 року.

Найбільшу динаміку показують приморські курортні міста і селища Азовського моря в Запорізькій і Донецькій областях – Бердянськ і Кирилівка.

Серед нових напрямків "Vodafone Україна" виділяє прибережні селища Донецької області: Білосарайська коса (+177%), Ялта (+124%), Урзуф (+101%). Вони показали найвищий приріст трафіку.

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Зріс попит на віп-тури

За словами Бутко, у 2020 році зріс потік туристів всередині країни у більш дорогому сегменті.Основним пріоритетом розміщення стали так звані віп-об'єкти. На її думку, це пов'язано із закриттям кордонів та вимушеним відпочинком в Україні тих, хто завжди відпочивав за кордоном.

"Тренд 2020 року – віп-відпочинок. Середній чек становить 2 тис грн за добу і вище за двомісний номер. Об'єкти комфорт-класу і вище були заброньовані в першу чергу. Для порівняння: у 2019 році були популярні готелі із середнім чеком 900 грн за добу", – говорить Бутко.

За її словами, кількість "бюджетних" туристів значно зменшилася. Також знизився попит на тури вихідного дня. Майже не було дитячого відпочинку через заборону роботи дитячих таборів, а санаторії більшості лікувальних курортів не отримали дозволи на прийом туристів.

"Вартість туристичних послуг в Україні не змінилася, але в курортних містах, наприклад, в Одесі, де в липні-серпні був хвилеподібний приплив туристів, можна було бачити підвищення цін у пляжних готелях переважно високих цінових категорій. Попит на них, незважаючи на ціни, перевищував пропозицію", – зазначає президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга.

Демура додає, що через підвищений попит вартість відпочинку в Україні зросла приблизно на 30% і становить в середньому 15 тис грн за людину. Він додає, що в умовах пандемії компанії довелося знизити середню вартість турів по Україні на 19%, якщо порівнювати із серпнем 2019 року.

Тимчасом генеральний директор туристичного агентства "Пілігрим" Павло Головненко говорить, що вартість відпочинку зросла.

"Порівняно з 2019 роком середній чек в Україні зріс на 25%, а середній чек виїзних турів упав на ці ж 25%. Пакетні тури за кордон з перельотом, як і раніше, лідирують з великим відривом. Ціна на семиденний відпочинок в Туреччині та Єгипті опускалася до 7 500 грн за двох", – зазначає він.

Савченко зауважує, що в умовах пандемії довелося звузити асортимент пропозицій. "Вартість турів зросла на 20%. Ми підняли ціни, щоб мати більше прибутку. Виїздів мало, а ціни на супутні послуги ростуть", – зазначає вона.

Невеликі групи і власне авто

Савченко додає, що попит на організований відпочинок і послуги турфірм знизився через потребу соціального дистанціювання під впливом карантину.

"Чисельність людей у групах суттєво скоротилася, проте активізувалися сімейні подорожі. Чимало людей користуються послугами незареєстрованих "надавачів" послуг, тож ці показники залишаються в тіні", – зазначає вона.

Про схожу ситуацію говорить і Баландюх: "Якщо в червні люди ще переймалися розміром групи, то в серпні, здається, це вже всім було байдуже. Бажання розвіятися і відпочити домінувало над почуттям обережності. Крім того, чимало людей старалися переміщатися приватним транспортом".

Демура також підкреслює, що через обмежене транспортне сполучення найбільший попит мають індивідуальні мандрівки на власному авто.

Дохід близький до нуля

Туризм та готельний бізнес – сектори, які найбільше постраждали через карантин. За словами Баландюха, доходи його фірми зменшилися порівняно з 2019 роком у кілька разів. Компанія, яка раніше переважно організовувала зарубіжні тури, швидко перелаштувалася на український туризм.

"Для нас відкриттям стало Полісся – національний парк "Прип'ять-Стохід". Там справді дика природа і тиша. Родзинка – походи на байдарках. Стало більше пропозицій проживання в Карпатах, з'явилися добротні карпатські садиби. Хоча порівняно, скажімо, із Словаччиною є ще куди рости", – говорить Баландюх.

Він додає, що на початку карантину було складно. Компанія зібрала завдатки з клієнтів, щоб забронювати житло і квитки на літак. Половина людей захотіла повернути гроші, половина погодилася залишити їх для майбутніх подорожей.

Аби втриматися на плаву, компанії шукають нові можливості для заробітку.

"У липні і серпні ми заробили на 30% менше, ніж за ті ж місяці 2019 року. Було б гірше, але в травні ми уклали договір з однією з лабораторій, що тестує на коронавірус. Допомагаємо туристам проходити тестування. До цього три місяці наші доходи були близькі до нуля", – зазначає Головненко.

Він припускає, що осінь і зима за рівнем доходів будуть ще гіршими. "Про раннє бронювання говорити не доводиться, а це істотна частина доходу в низький сезон. Очікую відносної нормалізації тільки в березні", – прогнозує він.

Демура каже, що три місяці дохід дорівнював нулю. "Повністю відновитися не вийшло. Навіть за оптимістичним сценарієм річні показники будуть удвічі меншими. Якщо кордони закриють, буде трикратне падіння", – говорить він.

Савченко стверджує, що доходи її компанії впали на 90%: "Поки балансуємо, хоча з листопада, можливо, доведеться тимчасово зупинити роботу".

За словами Ліптуги, даних про число закритих туристичних компаній поки нема. "Безумовно, сектор туризму у світі був зупинений пандемією. Це призвело до падіння загальних потоків на 100% навесні і на 80% влітку. Внутрішній туризм не може компенсувати зупинку міжнародних подорожей", – зазначає він.

Іноземці в Україну не їдуть

Якщо компанії, які займаються внутрішнім туризмом, ще тримаються на плаву, то галузь в'їзного туризму не має попиту взагалі. Як розповіла представниця туроператора "Київський супутник", президент Асоціації в'їзних туроператорів України Марія Юхновець, сектор в'їзного туризму постраждав найбільше.

"Ми повністю зупинили діяльність ще 16 березня, коли були закриті кордони України. Нетривале поновлення можливості приймати іноземців в Україні з червня до кінця серпня, зважаючи на умови, яких потрібно було дотримуватися, не вплинуло на загальну картину", – зазначає Юхновець.

За її словами, профільні туроператори намагаються зберегти свої компанії та працівників. До асоціації входять 33 туроператори. Це репрезентативна більшість компаній в'їзного туризму. Таких, що закрилися, наразі нема.

"Компанії звертаються до держави за отриманням фінансової допомоги. Ми вдячні за інституційну підтримку Українському культурному фонду. Заявлена сума 100 млн грн на розвиток культурно-пізнавального туризму. Для отримання грантів можуть подаватися туроператори та готелі", – каже Юхновець.

Багато компаній скористалися можливістю отримати фінансову допомогу на зарплати працівникам від Фонду зайнятості. У 2020 році ніхто з в'їзних туроператорів уже не сподівається на відновлення туристичного потоку в Україну. Компанії намагаються протриматися до сезону 2021 року.