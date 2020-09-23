За 8 місяців 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося на 7,3% — Держстат

У серпні 2020 року промислове виробництво в Україні порівняно із серпнем 2019 року скоротилося на 5,3%, тоді як у липні падіння становило 4,2%.

Про це йдеться у даних Держстату.

При цьому, з корекцією на ефект календарних днів, скорочення промвиробництва в серпні 2020 року становило 4,2% - це краще за показники попередніх місяців: 4,4% у липні, 7,1% у червні.

Зокрема, у переробній промисловості за вказаний період падіння прискорилося - до 7,7% із 6,6% у липні.

Водночас у добувній промисловості та розробці кар'єрів падіння уповільнилося до 0,1% з 0,7%, а у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря зафіксовано падіння на 4,6% проти зростання на 0,7% у липні.

За 8 місяців 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося на 7,3% порівняно з 8 місяцями 2019 року.

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Нагадаємо:

У червні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,6% в порівнянні з червнем 2019 року.

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Економічна правда