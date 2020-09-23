Уряд розгляне санкції проти онлайн-сервісів з РФ - Wildberries та ivi

Кабінет міністрів доручив розробити пропозиції щодо впровадження санкцій проти російських онлайн-сервісів ivi.ru та Wildberries.ru через серіали та інший контент виробництва РФ.

Про це на засіданні уряду повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Днями було оголошено про вихід на український ринок російського онлайн-сервісу Wildberries, у зв’язку з цим пропонується протокольне доручення до Кабміну розглянути можливість, щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до онлайн-сервісів, які пропагують контент російського виробництва у розрізі продуктів та рос. серіалів, типу сервісів ivi.ru та Wildberries.ru", - заявив міністр.

Нагадуємо:

Напередодні найбільший російський онлайн-ритейлер Wildberries відкрив інтернет-магазин на території України.