Новини 14 вересня: держбюджет-2021, аудит COVID-фонду, рейтинг України

Про держбюджет-2021. Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Про аудит COVID-фонду. Кабінет міністрів зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом.

Про рейтинг України. В рейтинговому агентстві S&P не виключають, що рейтинг України можуть понизити, якщо уряд відмовиться від проведення ключових реформ, зокрема незалежності НБУ.

Про запозичення і держбюджет. Проєкт держбюджету-2021 передбачає зростання запозичень для фінансування загального фонду держбюджету на 64,2 млрд грн, або 10,3%, - до 684,7 млрд грн, з них облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) складуть 549,1 млрд грн.

Про дефіцит держбюджету. Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

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