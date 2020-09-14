S&P може понизити рейтинг України при відмові від незалежності НБУ

В рейтинговому агентстві S&P не виключають, що рейтинг України можуть понизити, якщо уряд відмовиться від проведення ключових реформ, зокрема незалежності НБУ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення агентства.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings вчергове підтвердило довго- та короткостроковий рейтинги України на рівні "В" із "стабільним" прогнозом.

Зазначається, що рівень "В" відображає низький дохід на душу населення та проблемне інвестиційне середовище та політичну ситуацію.

В агентстві також відзначили позитивний вплив збільшення валютних резервів та підвищення якості макроекономічної політики з 2015 року.

На думку аналітиків S&P, покращують рейтинг України програми реформ, від яких прямо залежать запозичення на ринках капіталу та фінансування на пільгових умовах.

Окремо в агентстві згадали про нещодавню зміну керівництва Нацбанку. "Досі не ясно, як вплинуть зміна глави та складу правління НБУ на незалежність центрального банку, грошово-кредитну політику, а також відносини країни з основними кредиторами

В S&P не виключають, що рейтинг можуть понизити, якщо Україна відмовиться від проведення ключових реформ, зокрема незалежності НБУ.

Аналітики агентства прогнозують, що ВВП України впаде на 6% в 2020 році і зростання економіки в 2021 році завдяки пожвавленню внутрішнього попиту.

Довгостроковий та короткостроковий рейтинги на рівні "В" характеризуються ризикованими зобов’язаннями з рисами спекулятивних.

Нагадаємо:

У березні 2020 року кредитне агентство Standard & Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий рейтинги України в іноземній та національній валюті на рівні "В", стверджуючи, що прогноз по ним "стабільний".