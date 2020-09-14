Стало відомо, який дефіцит заклав Мінфін у проєкт держбюджету на 2021-й рік
Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.
Про це повідомив Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки з посиланням на документ.
Мінфін закладає доходи держбюджету у сумі 1,017 трильйона гривень, видатки - 1,33 трильйона гривень, граничний обсяг дефіциту держбюджету у сумі 270,35 млрд гривень. Також запланований граничний обсяг гарантованого боргу у сумі 304,54 млрд гривень.
Як повідомляють у Центрі, цифри надіслані Мінфіном на погодження до центральних органів виконавчої влади і в подальшому можуть зазнавати змін.
Нагадуємо:
14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.
Наразі рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає, заявив прем’єр Шмигаль.
Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП".
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