Державні аудитори перевірять використання коштів із Covid-фонду

Кабінет міністрів зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом.

Відповідне рішення уряд прийняв 14 вересня повідомляє Міністерство фінансів.

Проектом розпорядження передбачено допуск, належні умови та надання всіх необхідних документів щодо обігу державних коштів працівникам Держаудитслужби.

Також у відомстві нагадують, що прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним з зобов'язань, які Україна взяла перед МВФ.

Наразі Мінфін щоденно проводить моніторинг використання коштів Фонду COVID-19. Щотижня інформація оновлюється на офіційному сайті Мінфіну. Переглянути її можна за посиланням

Нагадуємо:

Раніше міністр фінансів підтвердив, що з боку МВФ є питання політичного характеру.

"Наприклад, їх турбує ситуація з ПриватБанком, з антикорупційними органами, яким чином використовуються кошти COVID-фонду", - уточнив глава Мінфіну.

Представники МВФ поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

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