Державні аудитори перевірять використання коштів із Covid-фонду
Кабінет міністрів зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом.
Відповідне рішення уряд прийняв 14 вересня повідомляє Міністерство фінансів.
Проектом розпорядження передбачено допуск, належні умови та надання всіх необхідних документів щодо обігу державних коштів працівникам Держаудитслужби.
Також у відомстві нагадують, що прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним з зобов'язань, які Україна взяла перед МВФ.
Наразі Мінфін щоденно проводить моніторинг використання коштів Фонду COVID-19. Щотижня інформація оновлюється на офіційному сайті Мінфіну. Переглянути її можна за посиланням
Нагадуємо:
Раніше міністр фінансів підтвердив, що з боку МВФ є питання політичного характеру.
"Наприклад, їх турбує ситуація з ПриватБанком, з антикорупційними органами, яким чином використовуються кошти COVID-фонду", - уточнив глава Мінфіну.
Представники МВФ поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.
Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.
Читайте також: Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua