Мінфін планує отримати у 2021 році 1,5 мільярда доларів від МВФ та інших фінустанов

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зростання запозичень для фінансування загального фонду держбюджету на 64,2 млрд грн, або 10,3%, - до 684,7 млрд грн, з них облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) складуть 549,1 млрд грн.

Такі дані навів Мінфін в презентації в Києві в понеділок передає Інтерфакс-Україна.

"Вважаємо, що рівень дефіциту (245,4 млрд грн - ред.) є розумним, помірним і є можливість його профінансувати", - зазначив в ході прес-конференції міністр фінансів Сергій Марченко.

Він вказав: незважаючи на зростання запозичень, передбачається скорочення держборгу в наступному році з 68% ВВП до 64,6% ВВП, в тому числі прямого держборгу - з 59,9% ВВП до 57,8% ВВП.

"Ми передбачаємо помірну і зважену боргову політику. Дефіцит бюджету будемо фінансувати, в першу чергу, (за рахунок) внутрішнього ринку запозичень, можливості виходу на зовнішній ринок, співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком та отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС", - зазначив глава Мінфіну.

Згідно з презентацією, від євробондів в наступному році планується отримати 86,4 млрд грн, що за середньорічним курсом 29,1 грн/$ 1, за яким розрахований проект держбюджету, становить майже $ 3 млрд.

Фінансування бюджету від МВФ та інших МФО очікується в розмірі 43,2 млрд грн ($ 1,5 млрд), від приватизації - 6 млрд грн.

Мінфін уточнює, що витрати по зовнішньому боргу в 2021 році оцінюються в 599,8 млрд грн, в тому числі зовнішні виплати - 160,5 млрд грн ($ 5,5 млрд).

За ОВДП доведеться заплатити 439,3 млрд грн, в тому числі по валютними - 112 млрд грн.

Зовнішні виплати включають 112,3 млрд грн (майже $ 3,9 млрд) виплат по комерційним позикам і 43,8 млрд грн ($ 1,5 млрд) - МФО.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.