Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна 

29 липня Фонд державного майна затвердив протокол про результати електронного аукціону з продажу готелю "Дніпро" компанії ТОВ "Смартленд" за 1,11 млрд грн.

Про це повідомляє Національна Електронна Біржа - майданчик системи Прозорро.Продажі,

"Це означає, що наш клієнт пройшов повну перевірку і відповідає всім вимогам до покупця, передбаченим законодавством України", - йдеться у повідомленні.

За законодавством, переможець не може бути громадянином держави-агресора. Якщо переможець купує готель за кредитні кошти, то мусить показати, хто їх надає. Компанія-кредитор також не може належати громадянину РФ.

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Нагадуємо:

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Пізніше виявилось, що готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Нові власники готелю "Дніпро" планують витратити на реконструкцію готелю близько 20 млн доларів та уже ведуть переговори з "топовим закордонним архітектурним бюро".

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Економічна правда