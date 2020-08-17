Суд просять скасувати продаж київського готелю "Дніпро"

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов про визнання протиправним та скасування результатів аукціону з продажу київського готелю "Дніпро".

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що суд просять скасувати наказ Фонду держмайна України від 29 липня 2020 року №1268, яким було затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ "Готель "Дніпро".

"Разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивачка просить суд зупинити дію вищевказаного наказу та заборонити Фонду держмайна вчиняти будь-які дії щодо подальшого проведення приватизації цього об’єкту", - йдеться у повідомленні.

На думку позивачки, зазначений наказ був прийнятий Фондом держмайна із порушенням норм чинного законодавства, є протиправним та підлягає скасуванню.

"Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі". - додали у суді.

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Нагадаємо:

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Економічна правда