Новини 11 серпня: гральний бізнес, "зелені" тарифи, танкер "Делфі"

Про гральний бізнес. Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала закон про гральний бізнес "ще одним злочином проти українців" та заявила, що центральний офіс партії готує подання до Конституційного Суду.

Про "зелені" тарифи. За позовом 47 народних депутатів Конституційний суд відкрив провадження у справі щодо конституційності закону про "зелені" тарифи.

Про танкер "Делфі". Затонулий біля узбережжя Одеси нафтовий танкер "Делфі" піднімуть без використання державних коштів, підготовчі роботи вже розпочалися.

Про прибуток держбанків. У першому півріччі 2020 року 4 держбанки отримали 16,2 млрд грн прибутку - це на 17% (3,4 млрд грн) менше, ніж за відповідний період 2019 року.

Про ринок тютюну. Кабінет міністрів створює Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Критеріям його відбору фактично відповідає тільки ТОВ "Тедіс Україна", яка вже була оштрафована Антимонопольним комітетом за зловживання своїм монопольним положенням.

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Коронавірус змінив ринок фрилансу: хто постраждав, хто виграв, як змінились зарплати

Пандемія внесла в роботу сектору свої корективи. Збільшується кількість виконавців і замовників, ростуть бюджети. Проте не всі виграли від змін на ринку фрилансу.