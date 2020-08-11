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Затонулий танкер "Делфі" за власні кошти підійме одеський бізнесмен

Вівторок, 11 серпня 2020, 12:39
 

Затонулий біля узбережжя Одеси нафтовий танкер "Делфі" підіймуть без використання державних коштів, підготовчі роботи вже розпочалися.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Одна з приватних компаній звернулася з пропозицією здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Роботи з суднопійдому виконуватиме ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" виступили з ініціативою профінансувати операцію, за що їм безмежно вдячні", - заявив міністр.

Криклій пояснює, що при виборі підрядників було 2 важливих критерії  – спроможність виконати поставлені задачі та можливість заощадження коштів платників податків. 

Також він повідомив, що 10 серпня, був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ".

Доповнено. "Бруклін-Київ" - найбільший приватний стивідор Одеського порту, який належить відомому бізнесмену та президенту Асоціації стивідорів ОМТП Юрію Губанкову. Декілька років тому статки Губанкова оцінювались у 40 мільйонів доларів.

Також Губанков разом з Ринатом Ахетовим є кінцевими бенефіціарами Асоціації "Транспортний Союз".

Економічна правда

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Криклій

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