Затонулий танкер "Делфі" за власні кошти підійме одеський бізнесмен

Затонулий біля узбережжя Одеси нафтовий танкер "Делфі" підіймуть без використання державних коштів, підготовчі роботи вже розпочалися.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Одна з приватних компаній звернулася з пропозицією здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Роботи з суднопійдому виконуватиме ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" виступили з ініціативою профінансувати операцію, за що їм безмежно вдячні", - заявив міністр.

Криклій пояснює, що при виборі підрядників було 2 важливих критерії – спроможність виконати поставлені задачі та можливість заощадження коштів платників податків.

Також він повідомив, що 10 серпня, був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ".

Доповнено. "Бруклін-Київ" - найбільший приватний стивідор Одеського порту, який належить відомому бізнесмену та президенту Асоціації стивідорів ОМТП Юрію Губанкову. Декілька років тому статки Губанкова оцінювались у 40 мільйонів доларів.

Також Губанков разом з Ринатом Ахетовим є кінцевими бенефіціарами Асоціації "Транспортний Союз".

Економічна правда