За перше півріччя 2020 року прибуток держбанків зменшився на 17% – Мінфін

У першому півріччі 2020 року 4 держбанки отримали 16,2 млрд грн прибутку - це на 17% (3,4 млрд грн) менше, ніж за відповідний період 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Зменшення прибутку, перш за все, було пов’язано із зростанням витрат на формування резервів банків", - пояснили у Міністерстві фінансів.

Зазначається, що з початку року кредитний портфель банків держсектору зменшився на 0,7% (1,5 млрд грн).

"У ІІ кварталі 2020 року на тлі пандемії COVID-19 банки спостерігали зниження попиту на кредити. У цілому попит на кредити впав на 5,7% (13,1 мільярда гривень) у порівнянні з відповідним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

Водночас спостерігається зростання обсягу коштів клієнтів на обслуговуванні банківської системи державного сектору. За І півріччя 2020 року їх обсяг зріс на 10%, або на 58,6 млрд грн (за ІІ квартал – на 3,6%, або на 23,3 млрд грн).

Нагадаємо:

Прибуток українських банків у січні-березні 2020 року становив 15,97 млрд грн - це на 23,8% більше ніж за аналогічний період минулого року (12,9 млрд грн).

У січні-квітні 2020 року чистий прибуток українських банків становив 25,2 мільярдів гривень - це на 39,2% більше, ніж за аналогічний період 2019 року (18,1 млрд грн).

Економічна правда