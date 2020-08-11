"Батьківщина" оскаржить в КС закон про гральний бізнес – Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала закон про гральний бізнес "ще одним злочином проти українців" та заявила, що центральний офіс партії готує подання до Конституційного Суду.

Про це вона написала у Facebook.

"Отже, Зеленський підписав закон про гральний бізнес. Навіть попри те, що його ж депутати просили накласти вето, бо наголосували таких правок, які є взаємовиключними.

Це ще один злочин проти українців. Зеленський розповідає про якісь захмарні кошти, які надійдуть в бюджет, і замовчує, скільки своїх зароблених грошей мусять витратити для цього українці, скільки доль буде понівечено через хворобу, визнану офіційно, – лудоманію", - заявила Тимошенко.

"Центральний офіс "Батьківщини" готує подання до Конституційного Суду. Закон про гральний бізнес, протягнутий і підписаний Зеленським – шкідливий, злочинний, аморальний та протирічить Конституції", - додала вона.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

4 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу. Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.



21 липня Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити неузгодженість в правках в законі про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде. Це очікується у вересні.

Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону

Економічна правда