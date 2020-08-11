Очікували вето: Зеленський підписав закон про гральний бізнес, не дивлячись на колізію у правках

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Раніше нардеп "Слуги народу" і член податкового комітету Мар’ян Заблоцький пояснював, що закон не може набрати чинності через колізію із правками.

Очікувалось, що президент накладе вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання.

"Доставились (правок - ЕП) до того, що ми проголосували за дві взаємовиключні норми. В одній нормі пише що є спеціальна комісія, що регулює діяльність азартних ігор, а іншій правці каже що цей орган визначає Кабмін (тобто це може бути подтакова, або Мінфін).

Дуже багато людей хотіли створити цю комісію. В межах проголосованого склад комісію визначатиме податковий комітет Ради, але я, як член комітету проти", - пояснював Заблоцький.

Нагадуємо:

14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу. Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.



21 липня Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити неузгодженість в правках в законі про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде. Це очікується у вересні.

Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.

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Економічна правда