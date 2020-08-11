Конституційний суд відкрив провадження щодо оскарження "зелених" тарифів

За позовом 47 народних депутатів Конституційний суд відкрив провадження у справі щодо конституційності закону про "зелені" тарифи

Про це повідомляється на сайті суду, копія ухвали є у розпорядженні ЕП.

Депутати мають сумніви щодо конституційності окремих положень законів "Про альтернативні джерела енергії" та "Про ринок електричної енергії".

Оспорюванні положення закону щодо "зелених" тарифів визначають суб’єктів стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел, механізм розрахунку та застосування "зеленого" тарифу, обов’язки гарантованого покупця тощо.

"Народні депутати вважають, що при прийнятті закону "Про альтернативні джерела енергії", Верховна Рада вийшла за межі своїх повноважень, втрутившись у сферу конституційних повноважень виконавчої гілки влади, безальтернативно встановивши коефіціенти та механізми розрахунку "зеленого" тарифу, чим позбавила виконавчу владу його дискреції та повноважень його змінювати.

…положення закону "Про ринок електричної енергії" на думку народних депутатів призводять до неправомірних витрат з держбюджету та його розбалансування", - йдеться в ухвалі суду.

Читайте також: "Зелений тариф" урізали. Що саме змінила Рада і кого це стосується

Нагадуємо:

21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Закон, зокрема, передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Економічна правда