Кабмін хоче закріпити монополію "Тедіса" і зробити його Нацоператором на ринку тютюну

Кабінет міністрів створює Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Критеріям його відбору фактично відповідає тільки ТОВ "Тедіс Україна", яка вже була оштрафована Антимонопольним комітетом за зловживання своїм монопольним положенням.

Як повідомляють "Наші Гроші" відповідний проект розпорядження Кабміну опублікувала "Ліга антитрасту"..

Проект урядового розпорядження розробило Мінекономрозвитку. Офіційно це пілотний проект під назвою "Національний оператор на ринку тютюнових виробів". Завданнями "пілоту" є звичайні в таких випадках цілі – посилення контролю за ухилянням від сплати податків на ринку, контрабандою та контрафактом, нелегальним виробництвом, виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС про посилення контролю за обігом тютюнових виробів.

В проекті урядового розпорядження вказано, що Національним оператором може бути будь-яка юридична особа будь-якої форми власності, головне відповідати Критеріям відбору оператора, викладеним у Порядку реалізації пілотного проекту. Цей Проект є додатком до урядового розпорядження і навіть дещо йому суперечить.

Наприклад, в проекті розпорядження вказано, що пілотний проект планують запустити з 1 вересня і він буде тривати 16 місяців. А вже в Критеріях вказано, що Національний оператор здійснює свої функції не менше п’яти років з моменту прийняття цього урядового документа.

Серед інших вимог до майбутнього оператора наявність:

ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами;

не менше п’яти років досвіду господарської діяльності у сфері оптової торгівлі саме на рину України. І цей відлік досвіду повинен береться від безпосередньо старту проекту;

не менше п’яти років співпраці з виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів. Також відлік від початку "пілоту". Протягом цього строку має володіти принаймні одним складом в кожній області, здатному забезпечити 10-денну місцеву потребу у тютюнових виробах;

п’ятирічного досвіду роботи на ринку більше половини керівного складу;

принаймні 50% працівників логістичного та ІТ-спрямування, з досвідом роботи із системами контролю за обігом тютюнових виробів та сканування ідентифікаційного маркування (Track & Trace), а також юрособа має принаймні пять років досвіду застосування таких систем;

протягом останніх трьох років має статус великого платника податків (за Податковим кодексом України) та статус великого підприємництва (за Господарським кодексом), протягом трьох років проводився незалежний аудит фінансової звітності, відсутній податковий борг;

За даними "Ліги антитрасту", перерахованим критеріям відбору відповідає лише діючий монополіст "Тедіс Україна", тому йдеться про закріплення на п’ять років монополії приватної компанії у ролі оператора гуртових продажів цигарок.

Читайте детальніше: Антимонопольний комітет проти тютюнників: що сталося із справою про картельну змову на 6,5 мільярда

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".