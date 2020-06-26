"Київміськбуд" ввів у експлуатацію три житлові комплекси "Укрбуду"

"Київміськбуд" ввів в експлуатацію три житлові комплекси "Укрбуду" - "Сонячна рів'єра", "Новомостицька" та перші дві секції ЖК "Пектораль".

Про це у Facebook повідомив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

"Питання введення було одним з найгостріших, в будинках вже живуть люди, тому забезпечити їх законну експлуатацію вкрай важливо. Сьогодні зроблено перший, але важливий крок, три об'єкти отримали сертифікати від ДАБІ", - написав він.

За словами Кушніра, компанія подала документи на частину ЖК Харківський, а найближчим часом планує зробити це по ще двом житловим комплексам.

"Сподіваюся, що зовсім скоро Кабмін видасть розпорядження про підписання договорів Міністерством оборони по чотирьом іншим комплексам. Це дозволить "Київміськбуду" прийняти інші об'єкти "Укрбуду" і почати нарешті виконання взятих на себе зобов'язань", - додав він.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблемою добудови об’єктів "Укрбуда" опікується мер Києва Віталій Кличко. Раніше Кличко повідомляв, що заяви про те що він сам може вирішити питання "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо довгобудів Укрбуду, заявив, що хоче, аби мер Києва Віталій Кличко підключився до вирішення цього питання.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Пізніше Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда