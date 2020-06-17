Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які допоможуть завершити об’єкти "Укрбуду"

Кабінет міністрів постановив Міністерству оборони та Міністерству юстиції розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що допоможуть завершити об’єкти "Укрбуду".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що у понеділок уряд провів зустріч з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд", де обговорювалися шляхи врегулювання питання добудови об’єктів.

"17 червня Кабмін підтримав проєкт розпорядження, який дає старт процесу розв’язання цієї проблеми. Протягом двох тижнів Міноборони спільно з Мін’юстом мають розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що дасть змогу завершити будівництво об’єктів "Укрбуду" та захистить майнові права інвесторів", - пише очільник уряду.

Як раніше зазначалось, проєкт розпорядження дозволить Міноборони переукласти угоди, укладені з корпорацією "Укрбуд", на ПрАТ "ХК Київміськбуд".

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблемою добудови об’єктів "Укрбуда" опікується мер Києва Віталій Кличко. Раніше Кличко повідомляв, що заяви про те що він сам може вирішити питання "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо довгобудів Укрбуду, заявив, що хоче, аби мер Києва Віталій Кличко підключився до вирішення цього питання.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Пізніше Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда