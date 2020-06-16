Проблема "Укрбуду": Представники Кабміну зустрілись з групою інвесторів ЖК

Представники уряду зустрілись з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" - вони обговорили шляхи врегулювання питання добудови об'єктів корпорації.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"З боку уряду були присутні - перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Лозинський, заступник міністра оборони Ігор Халімон та директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету міністрів Наталія Козловська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міноборони вже розробило проєкт розпорядження, який дасть змогу розпочати вирішення питання недобудов.

"Документ перебуває на стадії погодження у Міністерстві фінансів, Міністерстві розвитку громад та територій та Міністерстві юстиції", - додали в уряді.

За словами Наталії Козловської, відповідний проєкт розпорядження дозволить Міноборони переукласти угоди, укладені з корпорацією "Укрбуд", на ПрАТ "ХК Київміськбуд".

Вона додала, що проєкт розглянуть на засіданні уряду найближчим часом.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблемою добудови об’єктів "Укрбуда" опікується мер Києва Віталій Кличко. Раніше Кличко повідомляв, що заяви про те що він сам може вирішити питання "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо довгобудів Укрбуду, заявив, що хоче, аби мер Києва Віталій Кличко підключився до вирішення цього питання.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Пізніше Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда