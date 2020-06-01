Новини 1 червня: автофіксація порушень ПДР, тарифи на газ і електроенергію, нова фінансова піраміда

Про автофіксацію порушень ПДР. З 1 червня розпочала роботу система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху - на перших етапах фіксуватиметься тільки перевищення встановленої швидкості руху.

Про повернення поїздів. Укрзалізниця відновила залізничні пасажирські перевезення Україною - перший поїзд відправився зі станції "Київ-Пасажирський" до Костянтинівки.

Про кошти від МВФ. Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий - 1,6 мільярда, третій відбудеться у 2021 році - 1,5 мільярда.

Про IKEA. Онлайн-магазин IKEA в Україні відновить роботу приблизно до 8 червня, компанія наразі вирішує технічні проблеми.

Про тарифи на газ і електроенергію. Тарифи на газ і електроенергію не обговорюють у рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом, МВФ підтримує ініціативи уряду у цьому питанні.

Про збиток "Центренерго". Фонд держмайна оцінює чистий збиток держкомпанії "Центренерго" за 2019 рік на рівні більше 2 млрд грн.

Про нову фінансову піраміду. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців щодо інвестування у проєкт Exlimited, який може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

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Недорогі робочі місця, підвищення тарифів і "мрія Зеленського": план уряду з порятунку країни

Уряд опублікував 86-сторінкову програму економічного відновлення. ЕП обрала найцікавіше: чи буде Кабмін підвищувати тарифи, що робитиме із "зеленим" тарифом, коли в Інтерсіті з'явиться Wi-Fi та як в уряді планують "розігрівати" економіку.