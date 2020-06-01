"Укрзалізниця" відновила рух пасажирських поїздів

З 1 червня Укрзалізниця відновила залізничні пасажирські перевезення Україною - перший поїзд відправився зі станції "Київ-Пасажирський" до Костянтинівки.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Facebook.

"Поїхали! Друзі, перший поїзд відправився зі станції Київ-Пасажирський до Костянтинівки.

Дощ у дорогу — гарна прикмета. Тож щасливої дороги, пасажири!", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні о 6:12 ранку з вокзалу "Київ-Пасажирський" відправився перший пасажирський потяг після карантину за напрямом "Київ-Костянтинівка".



Понад 40 поїздів далекого спрямування та 214 приміських поїздів вирушають відсьогодні і їх список поповнюватиметься", - написав у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, коли і які рейси можуть відкритися у подальшому, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



"Також розпочаті міжобласні автомобільні пасажирські перевезення. Працюємо над поступовим запуском авіасполучення", - додав міністр.

Нагадаємо:

Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що до запуску з 1 червня готові 42 поїзди, але їх кількість може бути збільшена.

Економічна правда